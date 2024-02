AD à frente do PS e CDU no fim da tabela: sondagem TVI/CNN Portugal

A duas semanas das eleições, a Aliança Democrática e o Partido Socialista partem em situação de empate técnico, mas com ligeira vantagem para a coligação PSD/CDS/PPM, segundo uma sondagem para a TVI/CNN Portugal. De acordo com a mesma sondagem, a CDU aparece no fim da tabela, juntamente com o PAN. Mas tudo isto sem distribuição de indecisos - e são muitos ainda – 14% do eleitorado, de acordo com a sondagem da Duplimétrica/Ipespe.

FICHA TÉCNICA

A presente sondagem foi realizada pela Duplimétrica/ IPESPE para a TVI e a CNN Portugal.

As entrevistas aleatórias por cotas foram realizadas entre os dias 10 e 20 de fevereiro de 2024.

Foram recolhidas 800 entrevistas representativas do eleitorado recenseado de Portugal, com 18 anos e mais, tendo por base os critérios de género (53% mulheres e 47% homens), idade (24% com 18 a 34 anos; 33% com 35 a 54 anos; e 43% com 55 anos e mais), e região (22% Norte, 13% Grande Porto, 26% Centro, 23% Lisboa, 12% Sul e 5% Ilhas).

A margem de erro máxima é de 3,5% para um grau de confiança de 95,45%.

A seleção dos entrevistados foi realizada através de geração aleatória de números de “telemóvel”, mantendo um proporção aproximada dos três principais operadores móveis. Quando necessário, foram selecionados aleatoriamente números fixos para apoiar o cumprimento do plano amostral.

As entrevistas foram recolhidas através de entrevista telefónica (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). A taxa de resposta foi de 61,07%.

O estudo teve como objetivo avaliar a opinião dos eleitores portugueses sobre temas relacionados com as eleições legislativas, a serem realizadas no dia 10 de março de 2024.

A ficha técnica completa e os resultados desta sondagem foram depositados junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social.