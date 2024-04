Adeus "chumbos" nos dentes: amálgama com mercúrio proibida na UE em 2025

As amálgamas dentárias com mercúrio - que conhecemos como "chumbos" - vão ser proibidas a partir de 1 de janeiro de 2025: em causa está uma proposta da UE que visa terminar com o uso deste material odontológico em pacientes de qualquer idade, procurando assim reduzir a contaminação por este metal pesado. Ricardo Dias, médico dentista, explica que há alternativas.