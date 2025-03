Adeus depressão sazonal, olá primavera: como o tempo afeta a saúde mental

Esta quinta-feira marca o início da primavera. A partir de agora, os dias começam a ficar maiores e as noites mais curtas. Ou seja, vamos ter mais horas de sol - e isso faz muita diferença num fenómeno que afeta grande parte da população todos os anos. Falamos de depressão sazonal - a principal razão para muita gente ficar feliz com o fim do inverno.