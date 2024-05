Admirador de Putin e amigo de Orbán. Quem é Robert Fico, o primeiro-ministro da Eslováquia baleado

Aos 59 anos de idade, Robert Fico domina a política eslovaca. Está no início do quarto mandato como primeiro-ministro, depois de ter recuperado o poder nas eleições do outono passado com uma campanha contra o envio de toda e qualquer ajuda à Ucrânia.

Fico começou no partido comunista, ainda na antiga Checoslováquia, colocou o país na zona euro em 2009, mas tem vindo a seguir uma via que Bruxelas vê como uma ameaça ao estado de direito. É admirador confesso de Vladimir Putin e amigo de Viktor Orbán. Outra figura caracterizada, tal como ele, pelo populismo, nacionalismo e russofilia.