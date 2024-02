O advogado do ex-presidente da Câmara do Funchal vai requerer uma segunda avaliação do diamante encontrado no gabinete do autarca. A Casa da Moeda avaliou a pedra em 50 mil euros mas, quando falou pela primeira vez sobre o diamante, Paulo Sá e Cunha garantiu que se tratava de uma pedra sintética de valor desprezível.



Afinal o diamante é verdadeiro e vale 50.000€ (advogado do ex-presidente da Câmara do Funchal tinha dito que não valia nada, que era falso)