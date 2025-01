Adolescente tentou travar o pai. Mulher morta pelo marido à frente dos filhos

Uma mulher de 46 anos foi morta pelo marido de 45, em contexto de violência doméstica, no Barreiro. Os dois filhos menores do casal, com 6 e 15 anos, assistiram a tudo. Segundo a PJ, o adolescente terá tentado impedir as agressões. O suspeito fugiu a pé do local, mas acabou por entregar-se na esquadra da PSP.