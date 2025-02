Afinal, a “Riviera do Médio Oriente” foi ideia de Jared Kushner, genro de Donald Trump

Donald Trump quer transformar Gaza numa "Riviera do Médio Oriente". Só que esta ideia terá partido do genro, Jared Hushner, casado com Ivanka Trump desde 2009 e desde sempre ligado ao sector imobiliário. Este interesse na região esconde negócios milionários de Trump e da família no Médio Oriente com a construção de hotéis de luxo e campos de golfe em Omã, Dubai e Arábia Saudita.