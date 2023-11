O primeiro anúncio de Luís Montenegro foi recebido e interpretado entre dúvidas e confusão. O presidente do PSD estabeleceu o objetivo de chegar a 2028 com o valor de referência do complemento solidário para idosos em 820 euros.

A dúvida foi lançada quando Montenegro introduziu a expressão rendimento mínimo garantido para os pensionistas e pôs muita gente a pensar que se estava a referir a um aumento para dois milhões de pessoas.