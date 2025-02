Afinal, Luís Montenegro foi avisado das alegadas irregularidades que deram origem a investigação a Hernâni Dias

A remodelação do Governo de Montenegro envolve pelo menos um mistério e prende-se com o ex-secretário de Estado que deu origem a esta primeira vaga de mudanças no Executivo. Afinal, o primeiro-ministro foi avisado das alegadas irregularidades que deram origem a uma investigação a Hernâni Dias na Procuradoria Europeia. Mas, questionado pelo Exclusivo, o gabinete de Luís Montenegro não comenta.