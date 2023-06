O Governo não recuou no apoio às rendas. A garantia é da ministra da Habitação, que esteve esta sexta-feira no programa "Esta Manhã" da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

À primeira vista era uma coisa, mas as mudanças nas regras do decreto-lei já aprovado limitaram as condições de acesso e a fórmula de cálculo fez com que muitos estejam a receber menos do que o esperado.