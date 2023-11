"Afuera!!!": assim é Javier Milei, o novo presidente da Argentina que quer legalizar o comércio de órgãos

Chamam-lhe o Trump da Argentina, mas Javier Milei tem potencial para ser bem mais trumpista do que o próprio Trump alguma vez foi. Amado por uns e odiado por outros, o novo presidente argentino não deixa ninguem indiferente. Ele é o homem do plano motosserra, o profeta do dólar ou o despenteado que prefere a máfia ao Estado. Uma coisa é certa: dramatismo não lhe falta.