Agência Portuguesa do Ambiente encerra atividades em barragem e acaba investigada pelo Ministério Público

Em 2019, a Agência Portuguesa do Ambiente mandou encerrar atividades de um empresário numa pequena barragem em Benavente, após queixas de moradores representados por José Eduardo Martins. O advogado é amigo do presidente da APA, Nuno Lacasta, o que levou o empresário a apresentar queixas de conflito de interesse. Quatro anos depois, Lacasta enfrenta vários processos: MP enquadra possível tráfico de influências e manda PJ investigar, IGAMAOT faz buscas e deputados do PSD instam governo a agir.

Com: Joana Lima