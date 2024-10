Agente da PSP terá dado versões contraditórias sobre momento dos disparos contra Odair Moniz

A Polícia Judiciária estará na posse de imagens de videovigilância e vídeos amadores que mostram que Odair Moniz não tinha qualquer arma branca no momento em que foi alvejado mortalmente por um agente da PSP. E este é mais um elemento de prova que contraria a versão oficial da polícia. No entanto, a TVI sabe que terá sido o agente autor do disparo a fornecer versões contraditórias dos factos.