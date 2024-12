Agente que matou Odair Moniz interrogado no DIAP de Lisboa - mas ficou em silêncio

O agente da PSP que matou Odair Moniz foi interrogado, esta quarta-feira de manhã, pela procuradora do Ministério Público. E ao contrário do que aconteceu quando foi ouvido pela PJ, optou pelo silêncio. As declarações comprometedoras que prestou antes não podem ser usadas como prova, uma vez que o polícia foi levado a depor à PJ sem a presença de um advogado.