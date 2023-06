"Agora é que se sente como as vagas em creches são manifestamente insuficientes"

Susana Batista, presidente da Associação Nacional de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, diz que há uma grande falta de oferta de creches para a procura existente e que a gratuitidade das creches só veio revelar essa deficiência. Mas há ainda outro problema: as creches já existentes deparam-se com falta de recursos humanos: "Há uma grande falta de educadores de infância".