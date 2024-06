Agora está mais fácil comprar casa para os jovens portugueses

Governo avança com isenção de IMT e Imposto de Selo para jovens até 35 anos. É casado ou está em união de facto com alguém menor de 35 anos? Se comprar uma casa em conjunto, também será beneficiado com a isenção de IMT e imposto de selo prometida pelo Governo. Em alguns casos, os impostos a pagar na compra de casa podem ser reduzidos pela metade.