"Agora há muito mais liberdade, muito mais acesso" à manipulação de imagens. E há "uma regra sagrada" para evitar isso

Numa análise ao caso do jovem de Penalva do Castelo que colocou o rosto de amigas em corpos nus e partilhou a montagem com um grupo de outros jovens, a psicóloga Melanie Tavares alerta que "isto é uma coisa que já se passa há muitos anos", que ainda antes desta era das redes sociais "já se manipulavam imagens, já se colocavam rostos em corpos que não são verdadeiros". No entanto, alerta a especialista, os jovens têm agora "outros recursos", incluindo a inteligência artificial. "Agora há muito mais liberdade, muito mais acesso a este tipo de conteúdos".