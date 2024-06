"Agradeço todo o esforço em ajudar-nos": mãe das gémeas confrontada com troca de emails com Lacerda Sales

A mãe das gémeas foi ouvida na comissão parlamentar de inquérito esta sexta-feira. Apesar de ter negado uma troca de emails com as autoridades portuguesas, Daniela Martins foi confrontada com provas que mostram pedidos especiais feitos quer ao Hospital de Santa Maria, quer ao Hospital dos Lusíadas. Há mesmo uma troca de emails a envolver o então secretario de Estado da saúde, Lacerda sales e amigos próximos do filho do Presidente da República.