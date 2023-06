Agressões a imigrantes em Odemira: com pena reduzida pelo tribunal, militares aguardam comando geral para voltar ao serviço

O Tribunal da Relação de Évora reduziu as penas dos militares da GNR que agrediram trabalhadores imigrantes na zona de Odemira. Aliás, um dos militares foi totalmente absolvido e o único com prisão efetiva, na primeira instância, ficou agora com pena suspensa. E, com isto, ficam à espera da indicação do comando geral para regressarem ao serviço.