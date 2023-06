Um homem de 30 anos pegou fogo à própria casa com o pais no interior. Tudo isto, depois de ter discutido com a namorada e alegadamente a ter agredido.

Todos os envolvidos foram levados ao hospital de Braga, incluindo a parceira do suspeito, pelas alegadas agressões de que foi vítima.

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar tudo o que se passou.