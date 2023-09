Começa esta terça-feira o debate da investidura de Alberto Feijóo no parlamento espanhol. A iniciativa do líder do PP não vai, no entanto, ter sucesso, diz Emílio Rúbio, do Instituto Espanhol do Porto.

O comentador explica que Feijóo “esticou muito” o tempo até à investidura, garantindo ainda que o cenário de novas eleições se mantém em cima da mesa.