"Ainda não fui a casa desde o início da guerra". Evacuar hospitais de Gaza é assinar sentença de muitos

O ministério da saúde de Gaza diz que os bombardeamentos israelitas já mataram mais de 8.300 pessoas no território, entre elas quase 3.500 eram crianças. O anúncio é feito quando a situação nos hospitais do norte de Gaza é cada vez mais preocupante.

Além de centenas de feridos e doentes em estado grave, as unidades do norte do território abrigam 117 mil pessoas em fuga e os bombardeamentos estão cada vez perto. Os médicos dizem que é impossível acatar as ordens de Israel para evacuar os hospitais sem assinar a sentença de morte de centenas de doentes em estado grave.