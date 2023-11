Miguel Sousa Tavares considera que Luís Montenegro tenha dado "um tiro no pé", em análise às declarações do líder do PSD ao país, após a comunicação do Presidente da República, esta quinta-feira.

"Esta não é hora para fazer companha eleitoral. Vai ter muito tempo para isso", diz o comentador no seu espaço de análise, 5ª Coluna.

Já em relação à candidatura de Pedro Nuno Santos à liderança do PS, Sousa Tavares afirma que este "não deu hipótese a qualquer consenso" dentro do partido, e que atuou impulsivamente ao apresentar-se como candidato antes do Conselho de Estado e da comunicação de Marcelo.

"Ainda o cadáver do primeiro-ministro está quente e Pedro Nuno Santos diz 'eu estou aqui, sou quem se segue'".

Em relação ao Chega, "é o grande ganhador imediato da Operação Influencer".