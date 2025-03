Ainda se lembra como começou a polémica com o primeiro-ministro?

Tudo isto começou com a notícia de que Luís Montenegro teria uma imobiliária, que poderia beneficiar da chamada nova Lei dos Solos. Essa questão ficou esclarecida, mas os jornalistas e a oposição foram escavando as ligações da empresa de Luís Montenegro. A partir daí, os esclarecimentos do primeiro-ministro mostraram-se insuficientes para toda a oposição.