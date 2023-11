Alana tem a mesma doença das gémeas luso-brasileiras, está no Santa Maria mas não tem autorização para o medicamento de 2 milhões de euros

Uma bebé de apenas um mês que foi diagnosticada com a mesma doença das gémeas luso-brasileiras, cujo caso foi revelado numa reportagem da TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, sobre suspeitas de cunha por parte do Presidente da República. Mas, desta vez, para já, não há acesso ao medicamento de dois milhões de euros. E sem autorização a bebé Alana só pode receber a medicação mais barata, que foi a mesma que as gémeas já tinham tomado no Brasil.

Desde junho, o Santa Maria tem de pedir autorização ao Tribunal de Contas para despesas superiores a 750 mil euros. Esta discrepância de tratamento deixa os médicos no meio de um enorme conflito ético, de tal forma que a presidente do conselho de administração exige um protocolo para regular o acesso a este medicamento.