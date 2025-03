Alargamento da ferrovia no Minho prevê demolição de 21 casas habitadas. Proprietários ainda não foram informados

A obra do alargamento da ferrovia na linha do Minho, no troço entre Contumil e Ermesinde, deve avançar já no próximo ano. O Estudo de Impacto Ambiental prevê a demolição de 88 edifícios ao longo do traçado, entre os quais estão 21 habitações atualmente em uso. Mas os proprietários ainda não foram oficialmente informados