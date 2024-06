Aldeia do Pisão vai deixar de existir (e a culpa é de uma barragem prometida há 70 anos)

Mais de 20 anos depois de a aldeia da Luz ter ficado submersa pelas águas da barragem do Alqueva, agora são os habitantes da aldeia do Pisão que se preparam para enfrentar o mesmo. Tudo por causa da construção da barragem com o mesmo nome, uma das maiores empreitadas no Alto Alentejo, prometida há décadas. Os habitantes de Pisão não sabem quando terão de deixar a aldeia nem quanto irão receber de indemnização, nem sequer onde poderão viver.