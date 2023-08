Aldeias seguras. Nem metade do total tem plano de evacuação para fogos

Se no ano passado havia 2.223 aldeias ao abrigo do programa ‘Aldeias Seguras’, que cria zonas de proteção e locais de refúgio, este ano há apenas mais 12, num total de 2.235. é o crescimento mais baixo desde que a medida foi criada em 2018 e nem metade destas aldeias tem plano de evacuação para fogos. Ainda assim, a Proteção Civil faz um balanço positivo, mas os bombeiros pedem mudanças no investimento e reforço de meios.