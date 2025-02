ALERTA URGENTE Doe sangue, as reservas estão em nível crítico - "uma dádiva salva três vidas"

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação lança um alerta urgente para a necessidade de doações. As reservas dos grupos A positivo e negativo, assim como O positivo e negativo, estão em níveis críticos devido ao aumento de transplantes e ao impacto das infeções respiratórias. A presidente do Instituto Português do Sangue da Transplantação Maria Antónia Escoval aponta que o gesto é simples e "uma dádiva demora meia hora e salva três vidas"