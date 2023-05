Uma das figuras centrais no escândalo da TAP e na forma como se consegue circular de cargo para cargo dentro do Estado, é Alexandra Reis. A administradora foi despedida, levou 500 mil euros de indemnização, foi para outra empresa pública e ainda chegou a tomar posse como secretária de Estado do Tesouro no ministério de Fernando Medina.

Mas como é que chegou até ali? Uma das ligações que agora vieram a lume é a de Alexandra Reis com a mulher do ministro das Finanças.