Algarve: agricultura e turismo pouparam água, mas a redução no consumo urbano não chegou aos 10%

Depois das medidas terem sido aliviadas, chegou a altura de perceber como está o comportamento dos diferentes setores no que toca ao consumo de água. A ministra, foi por isso ao Algarve apresentar as conclusões e admitiu que tanto na agricultura como no turismo (incluindo o golfe) houve poupanças consideráveis. Já as autarquias ficaram aquém dos que lhes foi pedido - em algumas o consumo não sofreu praticamente alterações.