"Alguém acima de Lacerda Sales" deu a ordem: marquem a consulta para as "meninas do Presidente"

A médica das gémeas assumiu que atendeu as crianças no Santa Maria por ordens superiores ao então secretário de Estado, Lacerda Sales. Teresa Moreno foi à comissão de inquérito descrever um caso que considera "tudo menos normal" e que nunca lhe tinha acontecido. A neuropediatra confirmou ter recebido três telefonemas da diretora de pediatria do hospital, Ana Isabel Lopes, e explica que a ordem foi mantida mesmo depois de ter pedido para alertarem o secretário de Estado para o custo do medicamento mais caro do mundo.