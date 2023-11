Major Moshe, do exército israelita, explica à CNN Portugal que os túneis usados pelo Hamas são estruturas bem preparadas, "bem construídos, com betão" e que "interligam tudo".

Em conversa com o enviado especial da CNN Portugal, Sérgio Furtado, o major do exército israelita explicou ainda que as forças militares tentam "rebentar e neutralizar muitos destes túneis, mas a infraestrutura é abrangente".