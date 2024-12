"All I Want for Christmas is You" faz 30 anos. E que segredos guarda?

Mariah Carey não queria gravar "All I Want for Christmas is You", porque a música de Natal era coisa de artistas em fim de carreira. O que ela não sabia, há 30 anos, é que este seria o grande sucesso da carreira dela. Nesta reportagem fazemos uma viagem pela forma como este clássico tem sido adaptado a diferentes estilos musicais e línguas. Está pronto para enjoar… perdão, celebrar o Natal connosco?