No segundo dia do julgamento pela morte de Jéssica, no Tribunal de Setúbal, começaram a ouvir-se depoimentos. Na segunda-feira, os principais envolvidos remeteram-se ao silêncio.

No dia seguinte, falou o único arguido que está em liberdade, filho da alegada ama da criança. Explicou que, afinal, a sua mãe e a mãe da criança são amigas há pelo menos oito anos.