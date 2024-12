Amadeu Guerra: "Não tenho tempos mediáticos. Se a acusação estiver pronta em véspera de eleições, sai"

O procurador-geral da República, Amadeu Guerra, admite que aceitou o convite porque o Ministério Público estava a entrar em total descrédito. O sucessor de Lucília Gago assinala que não tem uma agenda para o cargo, o que significa que se as investigações em curso que envolvem políticos coincidirem com períodos eleitorais, para ele, isso nunca será um problema.

Esta é a primeira entrevista do novo procurador-geral da República, Amadeu Guerra, dada no centésimo episódio do podcast "Pod Esclarecer", em que a CNN Portugal (do mesmo grupo da TVI) e o Expresso participaram, a convite de João Massano, presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados.