Américo Aguiar admite desconforto mas diz que aceitará eventual convite do Papa para ser cardeal-patriarca de Lisboa

Quem vai suceder ao cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente? Pela idade, é previsível a saída do patriarca após a Jornada Mundial da Juventude, e o bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, tem sido apontado como um dos possíveis sucessores. Entrevistado pela CNN Portugal, o clérigo adianta que dirá sim, se esse for o desejo do Papa, mas reconhece que é um assunto desconfortável.