André Ventura acusa o Governo de mentir sobre o parecer jurídico do despedimento da CEO da TAP. O presidente do Chega suspeita que o parecer existe mesmo, mas está a ser escondido pelo Governo.

