André Ventura compromete-se: "Eu deixarei qualquer Governo que corte pensões"

O presidente do Chega disse esta segunda-feira em entrevista à CNN Portugal que tem o compromisso de "deixar qualquer Governo que corte pensões", mesmo que esse seja "o mais estável do mundo".





O líder do Chega, André Ventura, disse também que a intervenção desta segunda-feira de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o caso do tratamento milionário às gémeas luso-brasileiras no Hospital Santa Maria. Afirma que este é um caso "que vai precisar de mais esclarecimentos" e que é preciso ouvir a ex-ministra da Saúde e o ex-secretário de Estado. "Só quando estas entidades forem ouvidas, é que podemos retirar a perceção".

Ainda assim, reitera, "este é um caso muito grave, porque toca na saúde".