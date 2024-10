André Ventura e os nenazis, uma guerra cada vez maior e mísseis na Rússia: 5.ª Coluna de Miguel Sousa Tavares na íntegra

No seu espaço semanal de comentário no Jornal Nacional da TVI, Miguel Sousa Tavares analisou a manifestação contra a imigração convocada pelo Chega, criticando os argumentos apresentados por André Ventura e acusa mesmo o líder do Chega de ter um discurso que apela à “histeria”. No 5ª Coluna desta semana, Sousa Tavares comentou ainda os mais recentes desenvolvimentos nos conflitos no Médio Oriente e na Guerra da Ucrânia.