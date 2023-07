Em declarações aos jornalistas, André Ventura afirma que a invalidação da última convenção do Chega "passa uma errada imagem da Justiça para a sociedade".

"Este tipo de considerações não são corajosas ou ousadas, refletem o pior sentimento de impunidade que os portugueses podem ter", afirma o líder do partido, sublinhando que a Justiça só muda quando se trata do PS ou do PSD.