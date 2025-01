Anomalias nos carros de bombeiros foram detetadas em maio mas só agora estão a ser recolhidos (depois de morrer uma pessoa)

Começaram a ser recolhidas viaturas dos bombeiros que apresentam a mesma falha de segurança do veículo de Odemira acidentado na semana passada. As dúvidas sobre o nível de segurança dos veículos são conhecidas há mais de meio ano, mas apenas esta segunda-feira, depois do acidente que provocou um morto em Odemira, é que os carros estão a ser recolhidos para inspeção.