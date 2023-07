Anselmo Crespo. "Este relatório é a prova de que uma maioria absoluta do Partido Socialista lava mais branco"

Anselmo Crespo pega nas declarações de António Costa sobre o relatório preliminar da CPI à TAP, concordando que o primeiro-ministro "não precisava de passar a noite a lê-lo, porque já sabia o que nele vinha". "Deu para perceber que podia ter sido feito em São Bento, no gabinete do primeiro-ministro, ou então no Largo do Rato", observa o jornalista e comentador da CNN Portugal.