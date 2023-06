Ansumane Faty veio para Portugal à procura do sucesso no futebol. Acabou dois anos a viver debaixo de uma bancada

À medida que se conhecem detalhes do caso de tráfico humano na academia BSports, há outras histórias que vêm agora a público. O SEF tem recebido dezenas de novas denúncias, o Sindicato de Jogadores também. A TVI falou com uma fonte consular da Guiné-Bissau que sabe de vários casos de tráfico humano que começaram da mesma maneira, com promessas de um futuro de sucesso no mundo do futebol.