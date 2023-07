Antigo Hospital Militar de Belém: "Fiz o que tinha de fazer com a informação que tinha", diz Gomes Cravinho

João Gomes Cravinho diz que fez “aquilo que tinha de fazer com as informações que tinha”, quanto à derrapagem nas obras do antigo Hospital Militar de Belém. “De imediato, pedimos à Inspeção-Geral de Defesa Nacional que fizesse o seu trabalho", junta.

O atual ministro dos Negócios Estrangeiros assegura ainda que não se sente um ministro "fragilizado” no Governo. "Não gosto de me vitimizar. Uma coisa é a luta política e é lícito que a oposição procure atacar diversos membros do Governo. Outra coisa é a verificação da legalidade".