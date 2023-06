O primeiro-ministro foi alvo de duras críticas por parte da dezena de professores que se juntaram em protesto nas comemorações do Dia de Portugal. E não se coibiu, também ele, de criticar.

Rodeado de docentes com cartazes onde pedem a sua demissão, o primeiro-ministro António Costa envolveu-se este sábado numa acesa discussão com uma professora que estava no protesto que se realizou no Peso da Régua, onde se assinala as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades