António Costa emociona-se no fim de uma era

O debate desta quarta-feira sobre o Orçamento do Estado marcou o fim da era de António Costa como primeiro-ministro. O chefe de Governo só deve voltar ao Parlamento para os debates preparatórios do Conselho Europeu. Na despedida, Costa defendeu o seu legado, nomeadamente no que que diz respeito aos resultados económicos. A bancada do PS agradeceu e a direita uniu-se na crítica ao primeiro-ministro