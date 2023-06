Antony Blinken: "Prigozhin pôs em causa as razões da agressão da Rússia à Ucrânia"

O secretário de Estado norte-americano falou, este domingo, à CNN internacional sobre a rebelião armada do grupo Wagner na Rússia. Antony Blinken considera que as ações de Yevgeny Prigozhin colocaram em questão as premissas da invasão russa da Ucrânia, mas acrescenta que ainda é muito cedo para se perceber quais as consequências da rebelião do grupo Wagner.