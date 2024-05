Ao contrário do resto do país, Algarve já tem plano de saúde para o verão

Com o verão à porta e com a prevista correria ao Algarve, a Unidade Local de Saúde definiu um plano. Aos jornalistas, a ministra da Saúde explicou em que consiste e afirmou ainda que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que o prometido hospital central do Algarve comece a ser construído o mais depressa possível.