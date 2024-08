Ao fim de 12 dias, é oficial: Proteção Civil declara como extinto o incêndio na Madeira

Passados 12 dias, está extinto o incêndio na Madeira. Esta é a avaliação oficial da Proteção Civil. Na manhã deste domingo, já não se registou nenhuma ocorrência, mas no sábado, quando já se considerava que o incêndio estava controlado e em fase de rescaldo, um reacendimento na Ponta do Sol obrigou 100 bombeiros a combater as chamas, que chegaram perto das casas.